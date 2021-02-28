Общество

Программу оздоровления бюджетников намерены реанимировать псковские профсоюзы

Программу оздоровления бюджетников предлагают реанимировать псковские профсоюзы. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он напомнил, что в прошлом году профсоюзы при партнерстве администрации региона запустили кампанию по оздоровлению медицинских работников, работавших с больными коронавирусом. «Некоторые медики уже съездили в санаторий, оздоровились, и отзывы только положительные. Мы стараемся максимально сопровождать каждого работника по этой программе. Единовременно все медицинские работники оздоровиться не могут - тем самым мы бы сделали коллапс в системе здравоохранения. Поэтому программа будет действовать, как минимум, до конца 2021 года», - рассказал гость студии.

С учетом значительного положительного эффекта профсоюзы считают необходимым запустить программу оздоровления работников бюджетной сферы и намерены выйти с соответствующей инициативой к губернатору Михаилу Ведерникову. «Необходимо возвращаться к хорошему опыту, который у нас был, и подумать совместно с нашими социальными партнерами, как продвинуть эту тему на самом высшем уровне. Потому что это проблема не регионального, а государственного масштаба. Важно поддержать здоровье тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, и в целом сохранять здоровье нации, - подчеркнул Игорь Иванов. - Раньше эта система успешно работала, а в 90-е годы мы ее потеряли. Пандемия всем доказала, что сохранение здоровья, иммунитета очень важно, поэтому в здравницы надо ездить, о здоровье надо думать, себя надо беречь».