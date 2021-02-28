Общество

«Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове на текущей неделе

Псковский городской молодежный центр впервые проведет «Марафон здоровых привычек» с 4 по 6 марта. Мероприятие включит в себя ряд лекций о здоровье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Так, в первый день марафона 4 марта пройдет лекция на тему «алкогольная зависимость». Участники узнают о видах и стадиях данной зависимости, вреде алкоголя, механизмах оказания первой помощи при алкогольной интоксикации. Беседа состоится в Молодежном центре по адресу улица Максима Горького, 15 в 16:00.

Во второй день марафона 5 марта все желающие смогут узнать больше об иммунитете: что такое иммунитет, его виды, что его ослабляет, как его укрепить. Встреча также пройдет в Молодежном центре в 16:00.

В последний день мероприятия 6 марта в инстаграм-аккаунте молодежного центра проведут онлайн-трансляцию о Covid-19. Стоит ли бояться? Работают ли СИЗы, и есть ли в них смысл? Что делать, если заболел? Об этом и не только пойдет речь на онлайн-встрече. Начало в 17:00.

Лекции проведут активисты общественного движения «Волонтеры-медики». Количество мест ограничено. Чтобы записаться на оффлайн-встречи, необходимо написать в личные сообщения сотруднику молодежного центра Валерии Комаровой «ВКонтакте».