Общество

Не доставшиеся псковичам медали «Рожденному на земле псковской» продают в Интернете

Медали «Рожденному на земле псковской» продают в Интернете на популярном сайте объявлений. Объявление размещено 9 февраля. На фото в объявлении три медали и еще 8 футляров для них.

В тексте объявления говорится, что медали новые. Стоимость - 1000 рублей за одну медаль.

В профиле продавца указано, что это аккаунт компании: она находится в Санкт-Петербурге, станция метро «Комендантский проспект». Среди прочих товаров, которые предлагает продавец - ремень винтажный, новая чайная пара, ваза большая хрустальная и т.п.

Напомним, ранее многодетная мать из Бежаниц не получила медаль «Рожденному на земле Псковской». Об этом она сообщила в обращении к губернатору Михаилу Ведерникову.

В Псковской области с 2019 года действует акция «Подарок новорожденному». Новорожденному выдается медаль «Рожденному на земле псковской», сертификат «Подарок новорожденному» на получение детских товаров и принадлежностей и поздравительная открытка по форме, утвержденной комитетом по здравоохранению.