Общество

Молодежка общероссийского народного фронта почтила память 6 роты

Участники региональной команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» возложили цветы к монументу «Купол» в деревне Череха Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Важно сохранить в памяти потомков этот героический подвиг, передать будущим поколениям историю о долге и чести. Наша команда – это школьники, студенты, работающая молодежь: все те, кто будут нести эти ценности и передавать своим детям. Именно поэтому мы возлагаем цветы к подножию "купола"», - отметила участница «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.