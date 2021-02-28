Председатель Псковоблсовпрофа назвал достойные примеры социальной ответственности бизнеса 

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов перечислил предприятия Псковской области, которые показывают положительный пример социальной активности бизнеса.
«Есть хорошие примеры, когда крупные работодатели в Псковской области подключаются к решению местных проблем. Например, швейная фабрика "Славянка" несет дополнительные затраты на содержание общежития, медицинского пункта. Хороший пример - завод "Титан-Полимер", который, помимо того, что обеспечивает работников заработной платой выше средней по региону, еще и вкладывается в социальную инфраструктуру Псковского района. Таких бы работодателей побольше», - подчеркнул Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Среди положительных примеров социальной активности бизнеса он также перечислил завод «Псков-Полимер» и ЗАО «ЗЭТО». «Надо это поощрять. Может быть, в рамках государственно-частного партнерства, через какие-то налоговые льготы и преференции», - полагает Игорь Иванов.
По его словам, в регионе также много предприятий, которые заботятся о своих сотрудниках: обеспечивают их подвоз на работу и с работы, предоставляют бесплатное питание, и в таких вопросах зачастую партнером выступают профсоюзы. «Всегда проще найти точки соприкосновения, когда есть профком, первичная профсоюзная организация. Мы эти вопросы стараемся взаимовыгодно решать. Есть и проблемные предприятия, для которых основное — это извлечение прибыли. Но с прибылью можно заиграться и остаться ни с чем»,- резюмировал гость студии.