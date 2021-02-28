Общество

Председатель Псковоблсовпрофа назвал достойные примеры социальной ответственности бизнеса

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов перечислил предприятия Псковской области, которые показывают положительный пример социальной активности бизнеса.

«Есть хорошие примеры, когда крупные работодатели в Псковской области подключаются к решению местных проблем. Например, швейная фабрика "Славянка" несет дополнительные затраты на содержание общежития, медицинского пункта. Хороший пример - завод "Титан-Полимер", который, помимо того, что обеспечивает работников заработной платой выше средней по региону, еще и вкладывается в социальную инфраструктуру Псковского района. Таких бы работодателей побольше», - подчеркнул Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.



Среди положительных примеров социальной активности бизнеса он также перечислил завод «Псков-Полимер» и ЗАО «ЗЭТО». «Надо это поощрять. Может быть, в рамках государственно-частного партнерства, через какие-то налоговые льготы и преференции», - полагает Игорь Иванов.

По его словам, в регионе также много предприятий, которые заботятся о своих сотрудниках: обеспечивают их подвоз на работу и с работы, предоставляют бесплатное питание, и в таких вопросах зачастую партнером выступают профсоюзы. «Всегда проще найти точки соприкосновения, когда есть профком, первичная профсоюзная организация. Мы эти вопросы стараемся взаимовыгодно решать. Есть и проблемные предприятия, для которых основное — это извлечение прибыли. Но с прибылью можно заиграться и остаться ни с чем»,- резюмировал гость студии.