Общество

Игорь Иванов: Надо выработать коллективный иммунитет и забыть про COVID-19

Надо выработать коллективный иммунитет от коронавируса и забыть про него, как про страшный сон. Такое мнение высказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Псковские профсоюзы включились в кампанию по вакцинации, и мы считаем это правильным. Наш коллектив тоже не обошел коронавирус. Сначала мы тестировались на антитела, чтоб понимать, кто переболел. На сегодня в нашем коллективе уже есть первые привившиеся, мы организуем разъяснительную работу в этом ключе в трудовых коллективах», - рассказал гость студии.

Также он прокомментировал информацию о жалобах, поступающих в адрес ФНПР из других регионов, в которых сообщается о фактах понуждения работников образования к вакцинации от коронавируса. «На территории Псковской области таких жалоб нет. Это действительно дело добровольное, и только ленивый об этом не сказал. Никто понуждать к вакцинации не собирается. Каждый для себя должен решить сам — прививаться или нет. Лично я считаю, что прививочная кампания должна быть. Точно так же, как мы прививаемся от гриппа, надо прививаться от коронавируса. Надо выработать коллективный иммунитет и забыть про коронавирус как про страшный сон», - считает Игорь Иванов.