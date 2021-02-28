Общество

20 млн рублей задолжали юрлица компании «Экопром»

Общая сумма задолженности юридических лиц перед региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» составляет порядка 20 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «Экопром» усилил работу по сокращению задолженности юрлиц по оплате за коммунальную услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами». В качестве предпринимаемых мер — направление досудебных писем (претензий) об оплате образовавшейся задолженности.

Претензионные письма направлены в адреса 12 юридических лиц. В их числе организации и предприятия, задолжавшие как более 10 тысяч рублей, так и имеющие задолженность более 100 тысяч рублей. Среди должников есть крупное предприятие торговой сферы, имеющее более 300 тысяч рублей задолженности по оплате за услугу по обращению с ТКО.

В случае игнорирования претензионных писем о погашении задолженности регоператор будет инициировать судебные разбирательства. «При этом всем юрлицам дается возможность заключения мирового соглашения. Для этого нужно только начать конструктивный диалог», - добавили в компании.