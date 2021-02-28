Общество

«Мусор и бумаги повсюду»: губернатор раскритиковал уборку Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с резкой критикой качества уборки улиц и дворов Пскова на совещании по подготовке улично-дорожной сети регионального центра к весенне-летнему периоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мусор и бумаги повсюду: вдоль основных дорог, во дворах. Очевидно, что и управляющие компании, и подрядные организации со своей работой не справляются. Со стороны администрации Пскова должного контроля не происходит», - отметил глава региона. Он напомнил, что псковичи также недовольны тем, в каком состоянии сейчас находится город. Об этом свидетельствуют многократные жалобы в социальных сетях.

И.п. главы администрации города Пскова Александр Коновалов с замечаниями согласился. Он объяснил, что подрядные компании обладают недостаточными мощностями для полноценной организации работы. В настоящее время в городе в общей сложности работают около 45 единиц техники, свыше 95 механизаторов и порядка 50 уличных рабочих. Кроме того, признался Александр Коновалов, подрядчики недостаточно активно работают в выходные дни.

Михаил Ведерников обратил внимание на низкое качество работы не только подрядных организаций, но и управляющих компаний.

«Мы много сил и средств тратим на то, чтобы привести город в порядок: восстанавливаем объекты культурного наследия. Беспрецедентное количество средств направляется на приведение в порядок дорожной сети. Мало регионов могут похвастаться такой федеральной поддержкой. Обидно, когда такие вещи перечеркивают ту огромную работу, которую мы все вместе делаем», - подчеркнул губернатор.

По итогу совещания глава региона поручил руководству Пскова более серьезно подходить к контролю за уборкой города, а подрядчикам - надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства. «Организуйте работу нормально. У нас в этой части не должно быть выходных», - заключил Михаил Ведерников.