Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Новая кровь — это всегда хорошо
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 28.02.2021 21:5610 Михаил Ведерников: Снижения динамики распространения COVID-19 не наблюдается 01.03.2021 21:450 Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 01.03.2021 21:000 Программу оздоровления бюджетников намерены реанимировать псковские профсоюзы 01.03.2021 20:192 140-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Крым 01.03.2021 20:062 «Мусор и бумаги повсюду»: губернатор раскритиковал уборку Пскова 01.03.2021 20:000 Псковская городская больница будет работать в обычном режиме с 3 марта
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области 01.03.2021 09:243 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 22.02.2021 20:454 Михаил Ведерников рассказал, что осталось за кадром визита Михаила Мишустина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения

01.03.2021 21:45|ПсковКомментариев: 0

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова выступила на вебинаре в центральной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения, формировании пенсий и условий, которые влияют на увеличение размера пенсионных выплат. «На сегодняшний день пенсионные права любого человека начинают формироваться с первого дня трудовой деятельности, поэтому задумываться о размере своей пенсии работающим гражданам необходимо уже сейчас, а не к моменту выхода на пенсию», - отметила она, открывая вебинар.

В настоящее время, обратила внимание сенатор, пенсия по старости назначается при наличии одновременно трех условий: достижения пенсионного возраста, наличия страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента.

«Если до 2002 года учитывается весь трудовой стаж гражданина, то с 2002 года записи в трудовой книжке о трудовом стаже недостаточно, - сказала Елена Бибикова. - В стаж включаются периоды работы, за которые работодателем были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. Если таких отчислений работодатель не делал, то этот период работы в страховой стаж не входит».

Сенатор пояснила, что в страховой страж могут быть включены и периоды, когда человек не работал, но в добровольном порядке уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд или же за него страховые взносы уплачивало иное лицо. В 2021 году для назначения пенсии требуется 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный коэффициент, при этом 1 коэффициент равен 1 МРОТ. В стаж могут быть включены и нестраховые периоды - это прохождение военной службы, уход за детьми до 1,5 лет, уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет, период получения пособия по безработице и другие.

Сенатор детально остановилась на факторах, которые могут повлиять на увеличение размера пенсии, среди них, к примеру, предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 года, предоставление информации о детях, наличие иждивенцев, продолжение работы после назначения пенсии и другие.

Елена Бибикова ознакомила участников вебинара с нововведениями в пенсионном законодательстве, а также в сфере трудовых отношений и социальной поддержки граждан. Отдельно остановилась на вступившем в действие с 1 декабря 2020 года федеральном законе об информировании граждан о полагающихся льготах на портале «Госуслуги».

«С 1 июля 2021 года у граждан появится возможность узнать о мерах социальной поддержки в едином круглосуточном контакт-центре, а с 1 января 2022 года - при личном посещении органов государственной власти, органов местного самоуправления и других организаций, предоставляющих меры социальной поддержки», - отметила парламентарий.

В завершение вебинара Елена Бибикова ответила на вопросы, поступившие из регионов.

От Псковской области в вебинаре приняли участие председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук, сотрудники региональной общественной приемной партии и регионального отделения Пенсионного фонда России.

Теги: #Единая Россия #пенсионный фонд #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 99 человек
01.03.2021, 22:010 3,5 тысячи объектов строительства не зарегистрированы в Псковской области 01.03.2021, 21:450 Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах пенсионного обеспечения 01.03.2021, 21:360 Объявлен сбор средств на оформление интерьера храма Александра Невского 01.03.2021, 21:150 Шведской спортсменке запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира
01.03.2021, 21:000 Программу оздоровления бюджетников намерены реанимировать псковские профсоюзы 01.03.2021, 20:430 Минкультуры отреставрирует храмы в Пскове и Кобыльем Городище к 800-летию со дня рождения Александра Невского 01.03.2021, 20:192 140-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Крым 01.03.2021, 20:062 «Мусор и бумаги повсюду»: губернатор раскритиковал уборку Пскова
01.03.2021, 20:000 Псковская городская больница будет работать в обычном режиме с 3 марта 01.03.2021, 19:400 20 млн рублей задолжали юрлица компании «Экопром» 01.03.2021, 19:212 Губернатор поручил определиться с кандидатурой руководителя соцгородка под Псковом 01.03.2021, 19:110 Молодежка общероссийского народного фронта почтила память 6 роты
01.03.2021, 19:021 Председатель облсовпрофа: 1 марта – настоящий день скорби на псковской земле 01.03.2021, 18:580 Реестр обязательных требований к бизнесу запустили в России 01.03.2021, 18:560 Три автомобиля столкнулись на Завеличье. ФОТО 01.03.2021, 18:462 Реплика Константина Калиниченко: Дно не может выехать из девушки  
01.03.2021, 18:440 В отношении водителя, дважды переехавшего избитого мужчину в Пскове, возбудили дело 01.03.2021, 18:404 Подобранный возле помойки мак обернулся для печерянина тюрьмой 01.03.2021, 18:331 Не доставшиеся псковичам медали «Рожденному на земле псковской» продают в Интернете 01.03.2021, 18:270 Председатель Псковоблсовпрофа назвал достойные примеры социальной ответственности бизнеса 
01.03.2021, 18:110 «Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове на текущей неделе 01.03.2021, 18:053 Псковичам предлагают оформить рассрочку на погашение долга за капремонт 01.03.2021, 18:010 Один человек пострадал в ДТП в Островском районе 01.03.2021, 17:550 Новый обучающий модуль поможет пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях
01.03.2021, 17:430 Псковичам расскажут, как решить имущественные споры 01.03.2021, 17:371 Псковский спецотряд быстрого реагирования отметил свое 28-летие 01.03.2021, 17:300 Многие псковские предприятия сплотились на фоне коронавируса — Игорь Иванов 01.03.2021, 17:240 Великолучанин сдал в пункт приема металла украденные автозапчасти
01.03.2021, 17:160 Эксперты расскажут псковичам, как грамотно провести сделку с недвижимостью 01.03.2021, 17:090 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по привлекательной цене 01.03.2021, 17:010 Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской» 01.03.2021, 16:560 Один человек пострадал при съезде в кювет «Хендая» в Стругокрасненском районе
01.03.2021, 16:560 «Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта 01.03.2021, 16:471 Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области 01.03.2021, 16:319 Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы по делу о коррупции 01.03.2021, 16:260 Псковский театр опубликовал программу «Данилов-феста»
01.03.2021, 16:171 Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ 01.03.2021, 16:110 Пьяного водителя остановили на Юбилейной улице в Пскове 01.03.2021, 16:011 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского? 01.03.2021, 16:005 Псковичи возмущены вырубкой деревьев на улице Труда
01.03.2021, 15:428 Псковская область получит более 2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту 01.03.2021, 15:363 Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе 01.03.2021, 15:260 Три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа в Псковском районе. ФОТО 01.03.2021, 15:240 Конкурс на право размещения сезонных торговых объектов проходит в Пскове
01.03.2021, 15:200 «Лада Калина» опрокинулась на дороге Псков - Муровицы 01.03.2021, 15:160 Работодателю все сложнее быть социально ответственным — Игорь Иванов 01.03.2021, 15:090 Первый спектакль для слабовидящих зрителей представили в псковском театре 01.03.2021, 15:021 Псков вошел в тройку самых бюджетных мест для путешествий из Москвы
01.03.2021, 14:591 Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района 01.03.2021, 14:410 Пскович возглавил комитет Российской автомобильной федерации по мобильности 01.03.2021, 14:356 В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России 01.03.2021, 14:311 В Сбербанке утвердили принципы применения искусственного интеллекта
01.03.2021, 14:200 В Куньинском районе многодетному отцу помогли организовать выход в интернет 01.03.2021, 14:090 Виртуальную выставку подготовили ко Дню кошек в «Михайловском» 01.03.2021, 14:042 До конца недели на перекрестке Рижского и Юбилейной будет работать регулировщик 01.03.2021, 13:570 Соревнования по мини-футболу среди ветеранов прошли в Великих Луках
01.03.2021, 13:450 Дорожный рабочий погиб в результате ДТП в Усвятском районе 01.03.2021, 13:270 Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1 трлн рублей 01.03.2021, 13:190 Псковские пловцы завоевали медали на чемпионате и первенстве Северо-Запада 01.03.2021, 13:121 «Единая Россия» проведет праймериз к думским выборам по открытой модели
01.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.03.2021, 13:000 До 10 лет лишения свободы грозит великолучанину за поножовщину 01.03.2021, 12:560 Псковские каратисты вернулись с наградами с Первенства Северо-Запада 01.03.2021, 12:500 Концерт в память о бойцах 6-й роты прошел в 76-й дивизии ВДВ
01.03.2021, 12:461 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте. ПРОГРАММА 01.03.2021, 12:425 Более 60% россиян считают COVID-19 новой формой биологического оружия 01.03.2021, 12:360 Пскович стал серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу 01.03.2021, 12:320 Жительница Пыталово перевела мошенникам более 600 тысяч рублей
01.03.2021, 12:280 Псковичей приглашают на концерт чешского композитора 01.03.2021, 12:110 В Пскове стартовало открытое первенство города по шахматам 01.03.2021, 12:080 МЧС обучает общественных спасателей в Пскове 01.03.2021, 12:030 Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд рублей
01.03.2021, 11:570 Глава Великих Лук: Мы будем всегда помнить о подвиге псковских десантников 01.03.2021, 11:440 «Постскриптум»: О подготовке партий к выборам и «таянии» асфальта 01.03.2021, 11:420 Росгвардейцы задержали похитителей электроприборов в Пскове 01.03.2021, 11:330 Свечи в память о бойцах 6-й роты зажгли под Псковом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.