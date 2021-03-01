Общество

Второй очаг коронавируса выявили в великолукской больнице

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Второй очаг коронавируса выявили в Великолукской межрайонной больнице, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Очаг зафиксировали в отделении урологии. «Ранее была вспышка в отделении нарушения мозгового кровообращения», - пояснил глава региона.

По информации официального Telegram-канала региона, отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме.

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