Общество

Голикова рассказала, когда Россия сможет достичь массового иммунитета к COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда получится снять защитные маски. Это связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением гражданами ограничительных мер, и с тем, что коронавирус превращается в сезонный, то есть, скорее всего, прививаться нужно будет регулярно, сообщила она в интервью ТАСС.

«Ни мир, ни мы пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», - отметила Голикова.

По ее словам, массового иммунитета Россия может достичь в августе 2021 года. На вопрос, есть ли необходимость в наращивании темпов вакцинации для того, чтобы успеть привить 60% населения в течение этого года, вице-премьер ответила утвердительно. «Особый акцент мы сейчас делаем на граждан 60+. Во-первых, потому что в первую волну они в основном находились дома, затем, когда было послабление после первой волны, как правило, уехали на дачу и все равно были изолированы, а осенний период более серьезно сказался на них — и на заболеваемости, и на смертности. И для нас очень важно сейчас, чтобы регионы усилили вакцинальную поддержку именно этих категорий с соблюдением всех противопоказаний. Но в среднем из того количества привитых, которое мы сейчас имеем, 50% — это граждане 60+, и эта тенденция постоянно нарастает, что хорошо», - сказала она.

Голикова обратила внимание, что медики, ученые, которые приобрели опыт после первой волны, уже формируют для граждан выводы и рекомендации по наблюдению за пациентами, перенесшими COVID-19. «Даже если ты выздоровел, важно дальнейшее слежение за состоянием здоровья, особенно если ты хронический больной, особенно с сердечно-сосудистыми и гипертоническими заболеваниями, которые дают потом, к сожалению, отложенный негативный эффект на течение хронического заболевания», - заметила она.