Общество

Сенаторы обсуждают включение срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию

Сенаторы обсуждают с Министерством труда и социальной защиты России включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии, - цитирует ее ТАСС. - Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил».

Она напомнила, что «по инициативе президента была внесена поправка в действующее законодательство, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях именно для лиц, которые имеют длительный стаж работы», норма распространяется на мужчин, у которых 42 года стажа, и женщин, у которых 37 лет стажа.

В настоящее время период срочной службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях, при этом никакие нестраховые периоды в стаж работы для возможности досрочного выхода на пенсию не включаются. «Но если по времени ухода за ребенком, по периоду безработицы ситуация понятна, то есть человек не работал и стажа нет, то служба в армии вызывает много вопросов», - пояснила Елена Бибикова.

Согласно представленному Минтрудом финансово-экономическому обоснованию, реализация данной инициативы потребует 2 млрд рублей ежегодно. По словам сенатора, в настоящее время обсуждаются возможные источники финансового обеспечения.

Закон, согласно которому в России начнется плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года.