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Общество

Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в этому году

02.03.2021 08:39|ПсковКомментариев: 0

Около 505 млрд рублей направят в течение этого года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В 2021 году мы планируем направить из федерального бюджета почти 505 млрд рублей на выплаты пособий на первого, второго и третьего ребенка, а также семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, - цитирует ее ТАСС. - Из них 276 млрд рублей - это выплаты для семей, в которых растут дети в возрасте от 3 до 7 лет».

Татьяна Голикова отметила, что в 2020 году около 1,8 млн семей получали пособия на первого, второго и третьего ребенка, еще 4,7 млн семей воспользовались выплатами на детей от 3 до 7 лет включительно.

«Это пособие оказалось крайне востребованным нашими гражданами, размер его был наполовину меньше прожиточного минимума. С этого года в зависимости от того, сколько семье нужно - 75% прожиточного минимума или 100% прожиточного минимума для выхода из бедности, - этот размер будет меняться», - добавила вице-премьер.

Теги: #социальные выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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