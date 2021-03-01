Общество

До конца недели демонтируют один из павильонов на Рижском проспекте, 9

Мониторинг по началу процедуры демонтажа нестационарных торговых объектов на Рижском проспекте, 9 прошел в Пскове 1 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, его провели представители Контрольного управления.

Ориентировочно в течение недели будет демонтирован один из павильонов торгового комплекса «Тимохин». В павильоне уже сняли внутреннюю и внешнюю отделку, крышу. Осталось снести каркас и демонтировать основание.

Также будут демонтированы остальные павильоны, туалет и трансформаторная будка. Впоследствии всю прилегающую территорию приведут в порядок, в том числе вывезут мусор.

Нестационарные объекты на данной территории были установлены незаконно, так как не были включены в Схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Пскова №1655 от 21 июня 2012 года.