Общество

В Пскове займутся ремонтом памятного знака на месте концлагеря

Псковские власти рассмотрят вопрос о ремонте памятного знака на месте «Лазарета» (Ольгинская набережная у школы №7) - концлагеря для военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте губернатора области.

«Стела с одной стороны без гранитных плит. Постамент тоже с утратами. Был ли ремонт? Или как обычно, у семи нянек дитя без глазу? Просьба разобраться и отремонтировать», - написал местный житель.

«Обследование данного памятного знака будет произведено в срок до 1 июня 2021 года. После обследования будет рассмотрен вопрос о ремонте вышеуказанного знака», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.