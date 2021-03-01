Общество

В Пскове молодежь научат проводить пожарно-спасательные операции

Занятия для команды «Молодежка ОНФ» проходят на базе пожарно-спасательных частей в Пскове с 15 февраля по 9 марта. Здесь обучаются курсанты Псковского филиала академии ФСИН России, студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, студенты кооперативного техникума и агротехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Курс по основам «Организация функционирования и практическая деятельность пожарно-спасательных подразделений» проводят для ребят преподаватели учебного пункта первого пожарно-спасательного отряда управления МЧС совместно со специалистами аварийно-спасательной службы и пожарными. Такой курс будет необходим в качестве подготовки добровольных пожарных формирований.

Как отмечают сотрудники главного управления, поддержка добровольных пожарных для профессиональных огнеборцев просто неоценима. Они первыми приступают к ликвидации огня, оказывают помощь населению и порой спасают человеческие жизни. В в ведомстве уверены, что команда «Молодежки ОНФ» станет достойным помощником в борьбе с огнем.

Продолжительность курса составляет три недели, в течение которых молодые люди прослушают лекции и пройдут практические занятия по противопожарным дисциплинам, оказанию первой помощи пострадавшим, основам аварийно-спасательных работ. Также ребята освоят работу со специальным оборудованием и техникой.

В ходе практической части команда «Молодежки ОНФ» прошла вводный ознакомительный курс на базе подразделений первого пожарно-спасательного отряда. На занятии в пожарной части молодежь примерила боевую одежду пожарного, ознакомилась со средствами дымо- и газозащиты, пожаротушения.

Обучение проходит ежедневно. Студентам еще предстоит провести со спасателями восьмичасовую рабочую смену и отработать навыки пожаротушения, спасения утопающих и оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

По завершении итогового тестирования ребята получат свидетельства, дающие право совместно с МЧС России принимать участие в профилактических рейдах по предотвращению ЧС и мероприятиях по ликвидации последствий ЧС на территории Псковской области.