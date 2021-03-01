Общество

Второй корпус городской больницы в Пскове откроется для пациентов 9 марта

Второй корпус Псковской городской больницы откроется для приема пациентов 9 марта. Об этом сообщил главный врач медучреждения, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев в ходе осмотра больницы губернатором Михаилом Ведерниковым 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





С 3 марта в учреждении будет организован прием пациентов по терапевтическому профилю, а с 9-го числа начнут оказывать помощь по профилям хирургии, гинекологии, медицинской реабилитации и другим.

Как отметил Алексей Васильев, работа медучреждения в качестве COVID-центра сплотила коллектив и позволила приобрести дополнительное медицинское оборудование. «Имеем полную кислородную разводку к каждой койке, дополнительные возможности для диагностики», - добавил он.