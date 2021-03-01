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Общество

Чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

02.03.2021 12:35|ПсковКомментариев: 0

Соревнования в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стартовали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Участниками первого регионального чемпионата были всего 6 человек. Сегодня уже более 170 молодых профессионалов являются претендентами на победу в этом престижном фестивале мастерства. Из них свыше 60 — школьники, за что большое спасибо педагогам учреждений региона, - напутствовала участников первый заместитель губернатора Вера Емельянова. - Мы желаем вам максимально реализовать здесь свои возможности. Глава региона горячо поддерживает проведение этих соревнований и желает каждому участнику победы, а затем успехов в федеральном этапе соревнований. У наших ребят для этого есть реальные шансы. Мы все заинтересованы в ваших будущих достижениях».

Областной этап всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет до 5 марта. В текущем году соревнования организованы в 19-ти номинациях, 5 из которых – юниорские. Конкурсные площадки организованы в Псковском агротехническом колледже и его филиале в Идрице, Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, Псковском и Великолукском политехнических колледжах, Великолукском медицинском колледже, Островском многопрофильном колледже, Опочецком индустриально-педагогическом колледже, а также в кванториуме и IT-кубе города Пскова.

В текущем году соревнования регионального чемпионата пополнились сразу пятью новыми компетенциями: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Технологии моды», «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Соревнования по этим направлениям организованы на базе пяти новых брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Они были открыты в конце прошлого года в псковском и идрицком филиалах псковского агротехнического колледжа в рамках программы повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование».

Параллельно на всех площадках для участников пройдут деловые игры, мастер-классы, круглые столы, семинары и лекции. Кроме того, для школьников и студентов организуют обширную профориентационную работу.

Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого заключается в повышении престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Теги: #Псковская область #Молодые профессионалы
Источник: Псковская Лента Новостей
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