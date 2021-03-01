Общество

Благоустройство в Пскове ведется «пиксельным методом» - Владимир Шуляковский

Благоустройство в Пскове ведется «пиксельным методом». Такое мнение высказал 2 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове архитектор Владимир Шуляковский.

По словам гостя студии, благоустраивается в основном центр города. При этом он отметил большой объем строительства, в том числе, на окраинах города. Однако движения к единой цели не чувствуется, считает Владимир Шуляковский.

По мнению Владимира Шуляковского, благоустройство идет точечным, «пиксельным методом»: выбирается некий участок и приводится в порядок. Яркий пример тому - пешеходная улица Пушкина, заметил архитектор. Ему изначально нравилась идея этого проекта, несмотря на «странности с избытком скамеек».

«Пиксель застроен, мы попадаем из заграничной брусчатки прямо в лужу», - сказал Владимир Шуляковский. Рядом с улицей Пушкина все осталось по-прежнему, а уже сделанное приходит в негодность, продолжил он. Архитектор подчеркнул, что важно не только реконструировать, но и содержать улицы.

Также, он заявил, что в Пскове есть проблема с зелеными насаждениями, и привел в пример Полоцк, где все деревья в центре города образуют законченную композицию. «Если дерево умерло, его надо спилить, пень убрать и посадить другое. При том, что средств вкладывается много, проекты есть хорошие. Нет ощущения, что все находится под рачительным надзором», - сказал Владимир Шуляковский.