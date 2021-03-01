Общество

Псковским пенсионерам предлагают бесплатно доехать до поликлиники на такси

Услугу «Социальное такси» по бесплатному подвозу до поликлиник, больниц и обратно предлагают пожилым псковичам добровольцы волонтерского центра «Единой России». Услугой могут воспользоваться граждане возрастной категории 65+. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Заказать такси можно по телефону «горячей линии» волонтерского центра партии: 8-800-444-07-13.

«В условиях пандемии, сезонных вирусных заболеваний, ухудшения погодных условий, гололедицы и "ледяных дождей" большое количество обращений в волонтерский центр от жителей Псковской области касается доставки жителей города в лечебные учреждения. В такой сложной ситуации активисты волонтерского центра и автоволонтеры, которые доставляют врачей по схеме врач - пациент - врач, стали выполнять функции социального такси», - отметил активист волонтерского центра Дмитрий Яковлев.

По его словам, уже более десяти автоволонтеров изъявили желание принять участие в акции «Социальное такси», они оказывают услуги по бесплатному подвозу пожилых людей из дома до медицинского учреждения и обратно. У каждого волонтера есть специализированный бейдж, а на лобовом стекле машины – информационная табличка.

«Все водители, которые принимают участие в акции "Социальное такси" проходят в нашем волонтерском центре процедуру термометрии, получают средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики, - добавил Дмитрий Яковлев. - К ним можно обратиться за помощью, и они бесплатно подвезут вас из поликлиники домой, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования».

Отметим, в Псковской области ежедневно работает волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского. Активисты помогают медикам в поликлиниках: доставляют на своих машинах врачей к пациентам, проводят термометрию в поликлиниках, работают в колл-центрах. Кроме того, добровольцы доставляют людям, которые находятся на самоизоляции, продукты и лекарства на дом.