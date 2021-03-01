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Общество

30 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области в феврале

02.03.2021 14:24|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Псковской области 30 единиц гражданского оружия и выявили 129 административных правонарушений. Проверки прошли в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%, добавили в ведомстве.

Теги: #Росгвардия #оружие #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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