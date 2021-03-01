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Общество

Как псковичи квартирных мошенников гоняли

02.03.2021 15:40|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова делятся опытом, как вычислить коммерсантов, навязывающих ненужные коммунальные услуги (и дерущих за это втридорога) под маской официальных организаций.

 

Прочистка кошелька

Днем 26 февраля в квартиру семьи Малиных в Крестах позвонили. Открывать вышла хозяйка. На пороге стоял молодой человек с представительной черной папкой в руках. Поводив перед носом женщины красными корочками, он сообщил, что «по плану» проверяет в квартирах работу вентиляции. Когда хозяйка засомневалась, мол, не было же объявлений от управляйки на подъезде, гость заявил, что другие жильцы жаловались, поэтому проходит общий осмотр дома. Такой ответ хозяйку квартиры не устроил, она позвала мужа, находившегося в это время дома.

А им оказался председатель совета многоквартирного дома Эдуард Малин. И он точно знал, что управляющая компания услуги по осмотру вентиляции не заказывала.

«Управляющая компания заключили договор с конкретной организацией, которая оказывает эти услуги, - рассказывает он, каким образом обычно происходят такие проверки. - Меня заранее предупреждают, а я рассылаю сообщения жильцам, и вешаем объявление на подъезде. Время выбираем такое, чтобы жильцы успели прийти с работы, не в середине рабочего дня».

Визитера он описывает как наглого и настойчивого, говорит, что тот пришел со спущенной на подбородок маской. Удалось хорошенько рассмотреть удостоверение. Выдано оно было за день до того неким ИП, а по должности незваный гость — трубочист. На угрозы вызвать участкового трубочист позвал напарника. Тот начал суетиться, мол, мы услуги не навязываем, а предлагаем. Отдайте, говорит, удостоверение, в вашу квартиру, так и быть, не пойдем.

«Посмотрел по номеру ИНН с печати в удостоверении, у этого ИП в разрешенных видах деятельности не указаны услуги по обслуживанию вентиляционных систем», - замечает Эдуард Малин.

Эдуард Малин внимательно изучил выданные день назад корочки трубочиста.

За годы жильцы привыкли к смс от председателя. Однако в две квартиры «вентиляционщики» в этот день все-таки попали. В одной дома была не сама хозяйка, в другой гостей на порог пустили недавно переехавшие жильцы. Как они потом рассказывали, без приборов и инструментов взглядом специалиста широкого профиля трубочист сходу оценил обстановку: «Дааа, вам надо делать вытяжку. Три тысячи!»

Схема не новая, но работающая годами. Коммерсанты маскируются под официальные коммунальные службы (можно хоть «Горгазом» назваться — нет такой конторы, зато одно только это слово вызывает доверие) и пытаются выманить как можно больше денег. Расплатиться всегда просят сразу, наличными или даже переводом на мобильный телефон — официальные службы такого не допускают, оставляют квитанцию на оплату в случае производства каких-либо работ.

Некую услугу навязчивые, действительно, оказывают. Качество ее под вопросом, как и соотношение пользы и вреда. Ухитряются взять деньги за то, что в других случаях для жильцов бесплатно. Например, за замену электросчетчиков. В декабре Псковская Лента Новостей подробно писала об этой деятельности коробейников. Раньше по квартирам носили книги и кастрюли, а теперь счетчики. С недавних пор государство сделало их замену бесплатной. Энергетики не берут за новый счетчик ни копейки. А если старый находится за пределами квартиры, то о его замене жильцы могут и не узнать. Однако коммерсанты ходят по тем домам, куда «Псковэнергосбыт» еще не дошел. Пугают пожаром. Ходят днем, когда в квартирах, как правило, доверчивые пенсионеры. Вот вам новый счетчик, держите старый, с вас шесть триста, до свидания.

Мошенниками таких деятелей можно называть только в бытовом смысле. Услугу они показывают, собственник подписывает акт о ее приемке. То, что услуга была не нужна, так это собственник сам пустил в дом непонятно кого. Не подкопаешься.

«Я работник управляющей компании, собственникам объясняем, что домоуправление делает обходы бесплатно, и вентиляция проверяется бесплатно. Но эти компании, видя наши объявления, ссылаются на нас и этим обманывают людей. Я сняла документы у тех кого обманули, хотела помочь, но в фирме мне жестко ответили, что они сами подписали договор и получили по нему услугу», - об этом рассказала в соцсетях псковичка Наталья Самсонова.

На другом краю города жильцы поддались на уговоры сотрудников того же ИП. 

Чьих будете?

Руководитель Псковского Управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец на днях спустила с лестницы девицу, собиравшуюся осмотреть ее вентиляцию. Ну не прямо спустила, конечно. Но по лестнице очередная трубочистка удирала пешком, не дожидаясь лифта.

«Девчушка, лет 18-20. С вопросом: «Когда у вас в последний раз осматривали вентиляцию? Сегодня, осмотр всего дома управляющей компанией». И корочку красную показала «Городская вентиляционная служба». На мои слова, что нет такой, сказала: «А мы частная». От фото отказалась, ушла. Напоследок мне сказала: «С вами сейчас управляющий вашей УК разберётся». Как будто тренинги проходят, так мне бойко на все парировала, только после начала фотосъёмки и слов про полицию, ретировалась. Борзенькая! Будьте бдительны», - предупредила Ольга Милонаец подписчиков.

У других псковичей тоже нашлось, что рассказать в комментариях.

«К маме тоже заходили двое таких. Хорошо, что позвонить успела, орала по громкой связи, что сейчас вызову полицию! Ретировались мерзавцы! А ведь мама могла успеть заплатить 6200! Берегите стариков!» - написала Наталья Сидорова.

«Примерно такие ко мне, якобы, от «Горводоканала» приходили. Ни бейджика, ни документов. Парень и девушка. Якобы, проверять счетчики. Попросила подождать в подъезде, пока я позвоню в «Горводоканал» и узнаю, посылали они своих спецов или нет. Молча развернулись и потопали вниз», - поделилась своей историей Любовь Тимофеева.

Вот это самая главная стратегия: звонить в официальную ресурсоснабжающую организацию и проверять у диспетчера, посылали ли к вам кого-то. Не брать телефоны диспетчерской у визитеров, а звонить по тем номерам, что указаны в ежемесячных квитанциях. Если это не ресурсники (газ, вода, свет), то звоним в управляйку. Услуги по осмотру вентиляции заказывает именно она. Такие советы дает член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов.

«Первое, что нужно сделать, когда звонят в квартиру — попросить удостоверение. Если говорят, что удостоверений нет, попросить представиться устно. И позвонить в диспетчерскую, если они к этому времени не сбежали. В многоквартирных домах несколько раз в год должны проверять вентканалы, это важная задача. Перед приходом специалистов управляйка должна уведомить жильцов объявлением. Это важно: не фирма, а сама УК должна говорить от своего имени, какие будут проводиться работы. Еще могут прийти газовики, но они, как правило, заранее звонят, без уведомления не приходят. Газовиков не пускать нельзя, иначе можно получить административный штраф. Но опять же нужно уточнять в диспетчерской, кто пришел и зачем».

Итак, коротко, чтобы не запутаться. Ориентируемся на объявления на подъезде, важно, чтобы написаны они были именно от лица управляющей компании. Но и тут ждем обмана, гастролеры вполне могут представиться управляйкой. Так что узнаем у специалистов, чьих они будут, и звоним в соответствующую диспетчерскую. Номер берем не у них, а с квитанции. В случае сомнений смело захлопываем дверь перед носом наглецов.

Юлия Магера

Теги: #мошенники #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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