Общество

К акции «Сад памяти» приглашают присоединиться псковичей

Международная акция «Сад памяти» стартует на территории Псковской области 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Принять участие в мероприятии, посвященном памяти погибших во время Великой Отечественной войны, может каждый житель Псковской области. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, оставить его фотографию на карте акции садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, можно нарисовать свой «Сад памяти» и выложить публикацию с семейной историей в соцсетях с тем же хештегом.

Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.