Общество

Псковские инвалиды могут получить средства реабилитации по месту проживания

Псковские инвалиды могут получить необходимые технические средства реабилитации (ТСР) не только по месту жительства (регистрации), но и по месту пребывания или фактического проживания, благодаря изменениям в профильном законодательстве, вступившим в силу с 19 декабря 2020 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования, до недавнего времени граждане достаточно часто сталкивались с ситуацией, когда технические средства реабилитации можно было получить только по месту регистрации. В частности, такая проблема возникала у псковичей, которые забирали на постоянное место жительство родителей-инвалидов. Зарегистрированным по месту жительства в другом регионе гражданам специалисты регионального отделения ФСС ничем помочь не могли. Для этого необходимо было собрать пакет документов и написать заявление на получение ТСР в том региональном отделении, которое находилось по месту прописки инвалида.

Проблема возникала и с получением компенсации за приобретенное техническое средство реабилитации. К примеру, если кресло-коляску инвалид, прописанный в Санкт-Петербурге, но постоянно проживающий в Пскове, мог приобрести в Псковской области, то компенсировать по закону потраченные на нее средства приходилось в Северной столице.

Теперь, чтобы получить ТСР или компенсации, инвалиду будет достаточно обратиться с заявлением в региональное отделение Фонда социального страхования. При обращении по месту пребывания, помимо заявления на предоставление технического средства реабилитации или протезно-ортопедического изделия вместе с пакетом документов, предусмотренным правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, гражданин представляет свидетельство о регистрации по месту пребывания. При обращении по месту фактического проживания – документы, это подтверждающие: договор аренды, найма, безвозмездного пользования жилым помещением, акты или справки, составленные участковым, управляющей компанией, медицинскими и образовательными организациями, справки с места работы и т.п.

Контроль за выдачей технических средств будет осуществляться в единой межведомственной системе учета ТСР. Региональное отделение ФСС, в которое обратился инвалид, в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в других региональных отделениях Российской Федерации сведения о наличии у них такого же заявления или предоставленного ранее технического средства с указанием даты его предоставления.

После рассмотрения специалистами Фонда пакета документов и принятия решения о выдаче технического средства реабилитации, заявления, поданные от имени данного гражданина в другом регионе на обеспечение аналогичного ТСР, аннулируются. Это происходит автоматически после ввода в информационную систему нового заявления инвалида.

По месту проживания или фактического пребывания теперь гражданин может получить и компенсацию за приобретенные средства технической реабилитации, протезно-ортопедические изделия, а также выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Такой же порядок предусмотрен для тех граждан, которые нуждаются в услугах по сурдопереводу.

С момента вступления в силу изменений в законодательстве в Псковское региональное отделение Фонда социального страхования с заявлениями на получение технических средств реабилитации по месту пребывания в Псковской области уже обратились четверо граждан, трое из них – жители Санкт-Петербурга, один – гражданин Республики Башкортостан. Они нуждались в получении тростей, специальных средств при нарушении функций выделения, ортопедической обуви, ходунков, слухового аппарата и т.д.

Добавим, что для обеспечения инвалидов на территории Псковской области в 2021 году региональным отделением Фонда заключено 45 государственных контрактов на поставку технических средств реабилитации (тростей, костылей, опор поручней, подгузников и абсорбирующего белья, специальных средств при нарушении функций выделения, технических средств реабилитации для слабовидящих и слабослышащих граждан, кресел- колясок и т.д.), на выполнение работ по изготовлению протезов и протезно-ортопедических изделий, ортопедической обуви).