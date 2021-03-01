Общество

Более 60 приказов об изменениях в здравоохранении опубликовали в Псковской области за год

Более 60 приказов, регулирующих изменения в работе здравоохранении, опубликовали в Псковской области за год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы перестроили всю систему, и благодаря этому нам удалось пройти первый пик заболевания с минимально возможными потерями», - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что с вызовами удалось справиться совместными усилиями работников системы здравоохранения, а также благодаря помощи федерального правительства и коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской области.