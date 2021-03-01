Общество

Открытие первого магазина «Деревня Соловьи» состоится в Печорах 3 марта

Открытие фирменного магазина торговой сети «Деревня Соловьи» состоится в Печорах завтра, 3 марта.

«Деревня Соловьи»- торговая марка компании «ПсковАгроИнвест», которая производит колбасы, мясные деликатесы, продукцию переработки, молочные продукты, используя мясо только собственного производства и гарантируя качество сырья, свежесть и все полезные качества натурального продукта.

Добавим, что в настоящее время магазин в Печорах продолжает набор продавцов.

Магазин откроется в 9.00.

Адрес: Печоры, ул. Юрьевская, 18.