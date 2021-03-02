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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов о социальной ответственности бизнеса

03.03.2021 11:09|ПсковКомментариев: 2

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов стал гостем очередного выпуска программы «Беседка», вышедшей в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 марта. Ведущая Надежда Назаренко поговорила с ним о социальной ответственности бизнеса и о том, насколько работодатели региона готовы идти на диалог с профсоюзами и обеспечивать достойные условия труда и отдыха.

Надежда Назаренко: Игорь Олегович, здравствуйте.

Игорь Иванов: Здравствуйте, рад всех приветствовать в этот солнечный первый весенний день.

Надежда Назаренко: Давайте сегодня затронем с вами непростую тему, на которую не общались. Социальная ответственность бизнеса. Еще какое-то время назад само понятие социальной ответственности было незнакомо российским предпринимателям, но и до сих пор для некоторых бизнесменов на первом месте стоит задача получить только прибыль. Немногие задумываются о долговременных и социально значимых проектах, способных не только приносить дополнительные деньги самому бизнесу, но и менять жизнь. Кому как ни профсоюзам, которые занимаются вопросами соблюдения прав трудящихся, понимать важность этой проблемы. Как, с вашей точки зрения, бизнес должен проявлять социальную ответственность? В чем она должна выражаться в первую очередь?

Игорь Иванов: Вопрос понятен, но не могу в полной мере согласиться с тем, что понятие «социальная ответственность» бизнесу незнакомо. Ответственные работодатели были, есть и будут, но быть социально ответственным в нынешний период спада российской экономики, к сожалению, становится все труднее. Мы с вами должны понимать то, что социальная ответственность во многом подразумевает дополнительные затраты на содержание дополнительной инфраструктуры (к примеру, содержание общежития, медицинского пункта швейной фабрикой «Славянка»), дополнительное страхование жизни и здоровья работников, санаторно-курортное оздоровление и проведение различного рода спортивных, культмассовых объединяющих мероприятий. Даже дополнительный день к отпуску - это затраты. Поэтому социально ответственным быть непросто. Но профсоюзы всегда будут настаивать на необходимости повышения заработных плат и введении дополнительных социальных гарантий, и это правильно. У нас с вами социальное государство.

Государство ведь - тоже работодатель. Можно сказать, основной. И важно, чтобы оно не было в стороне. А то, например, в Газпроме и Роснефти одна социальная ответственность, а, предположим, в сфере ЖКХ в муниципальных образованиях - совсем другая. Либо у нас целый список учреждений образования, социальной защиты, где элементарно нет коллективного договора. Где тут социальная ответственность?

Понятно, есть и хорошие примеры, когда крупные работодатели подключаются к решению местных проблем. Я уже сказал про швейную фабрику. Хороший пример - завод «Титан-Полимер», который помимо того, что обеспечивает работников заработной платой выше средней по региону, еще и вкладывается в социальную инфраструктуру Псковского района. Таких бы работодателей побольше. В этом плане я бы еще отметил такие крупные предприятия, как «Псков-Полимер» и ЗАО «ЗЭТО», которое плотно контактирует с администрацией Великих Лук и тоже реализует много социальных проектов. Надо это поощрять. Может быть, в рамках государственно-частного партнерства, через какие-то налоговые льготы и преференции.

Надежда Назаренко: Есть же еще предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках: обеспечивают их бесплатным питанием, осуществляют подвоз на работу и с работы. Игорь Олегович, исходя из вашего общения с трудовыми коллективами региона, можете ли вы сказать, что большая часть работодателей несет социальную ответственность за своих сотрудников, заботится о них? Или к вам часто обращаются с жалобами, что кто-то не выполняет своих элементарных обязанностей?

Игорь Иванов: Не могу сказать, что это обязанность. Это, прежде всего, вопрос договоренностей, и здесь как раз профсоюз выступает партнером. Всегда проще найти точки соприкосновения, когда есть профком, первичная профсоюзная организация. Мы эти вопросы стараемся взаимовыгодно решать. Есть и проблемные предприятия, где основное — это извлечение прибыли. Там нет профсоюза и объяснять некому. Хотя на вещи надо смотреть шире и работать на перспективу. Сохранение трудовой функции, профессионального трудового коллектива — это большое дело. Можно с прибылью сильно заиграться и остаться ни с чем.

Я б еще хотел отдельно затронуть тему корпоративной солидарности в период коронавируса. Многие предприятия на фоне беды объединились и несли особую социальную ответственность. Это и частичное переформатирование работы (некоторые смогли организовать пошив масок), и волонтерство - приготовление еды медикам, развоз по медучреждениям горячих обедов, воды, товаров первой необходимости. Различные формы оказания помощи появились. Наш профсоюз здравоохранения тоже помогал материально: закупал бытовую технику (чайники, микроволновки), оказывал материальную помощь, продвигал вопросы дополнительного стимулирования медицинских работников на федеральном уровне. Мы добивались льготного оздоровления медработников, и это тоже успешно прошло. И эта солидарность очень важна.

Надежда Назаренко: Как вы считаете, на фоне коронавируса предприятия в большей степени сплотились или все-таки работали исходя из приоритета прибыли?

Игорь Иванов: Думаю, что сплотились, и это хорошо. Во-первых, они помогли людям, когда наступила беда, а, во-вторых, смогли сообща многие вопросы поднять на высший уровень. И так было не только в нашем регионе. Сегодня правительство анонсирует и поддержку бизнеса — 3% от фонда оплаты труда (раньше было 2%), кооперация старается, помогает.

Надежда Назаренко: Приходилось ли вам обращаться к работодателям за помощью в реализации каких-то социальных проектов? Или они сами выступают инициаторами участия?

Игорь Иванов: Безусловно, мы обращались к работодателям. Например, в конце прошлого года у нас проходила замечательная акция, кога мы собирали подарки для детей, оставшихся без попечения родителей, и для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Тогда и наши учреждения оказывали серьезную помощь, и другие работодатели. Сообща мы делали хорошее доброе дело для детей.

Надежда Назаренко: Планируете ли вы в дальнейшем привлекать работодателей к акциям, например, к Первомаю?

Игорь Иванов: Мне бы этого очень хотелось. Самое главное - нам всем вместе победить коронавирус, и тогда моя мечта - чтобы мы единым фронтом прошагали на первомайской демонстрации, как это было, скажем, лет 10 назад - сбудется. В допандемийные времена - лет 5-7 назад - это ограничивалось митингом и народным гулянием, а хочется, чтобы было еще и шествие, чтобы трудовые коллективы шли и гордились, чтобы весь рабочий класс объединился под знаменами профсоюзов, чтобы вместе с социальными партнерами мы прошли по улицам.

Надежда Назаренко: Раз уж мы затронули тему коронавируса... Насколько я знаю, профсоюзы в 2020 году запустили программу оздоровления медиков — тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом...

Игорь Иванов: Да, компания по оздоровлению медицинских работников у нас запущена, и мы благодарны нашим социальным партнерам в лице администрации Псковской области. Первые сертификаты медикам розданы, некоторые уже съездили в санаторий, оздоровились, и отзывы только положительные. Мы стараемся максимально сопровождать каждого работника по этой программе. Единовременно все медицинские работники оздоровиться не могут — тем самым мы бы сделали коллапс в системе здравоохранения. Поэтому программа будет действовать, как минимум, до конца 2021 года.

Уже сегодня можно сказать, что подобные программы нужны и очень востребованы, поэтому будем предлагать и настаивать на том, чтобы впоследствии запустить программу оздоровления работников бюджетной сферы. Будем выходить с соответствующей инициативой в адрес губернатора. Необходимо возвращаться к хорошему опыту, который у нас был, и подумать совместно с нашими социальными партнерами, как продвинуть эту тему на самом высшем уровне. Потому что проблема не регионального, а государственного масштаба. Важно поддержать здоровье тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, и в целом сохранять здоровье нации. Раньше эта система успешно работала, а в 90-е годы мы ее потеряли. Пандемия всем доказала, что сохранение здоровья, иммунитета очень важно, поэтому в здравницы надо ездить, о здоровье надо думать, себя надо беречь.

Надежда Назаренко: А как сегодня работают псковские санатории? Вернулись они к нормальной работе?

Игорь Иванов: Санаторно-курортный комплекс справился, хоть и достаточно сильно пострадал. Загрузка наших учреждений начинает стабилизироваться. Есть точечные проблемы, но в целом сегодня ситуация на контроле, сбоя в работе нет, коллективы довольны, заработная плата работникам выплачена в полном объеме. Учитывая, что санаторно-курортная отрасль была весь последний год под ударом, мы рассчитываем на меры поддержки, анонсированные правительством РФ. Я имею в виду льготное кредитование под 3% годовых. У нас есть планы на закупку медоборудования, которое в посткоронавирусный период очень поможет. Это кислородные капсулы стоимостью порядка 2,5 млн рублей. Сразу потянуть мы это не сможем. Возможно, рассмотрим вариант лизинга. Заплатим налоги, выплатим зарплаты, посмотрим на загрузку и на то, как быстро мы сможем получить меры господдержки, и в обязательном порядке вернемся к этому вопросу.

Надежда Назаренко: Игорь Олегович, как вы будете в этом году выстраивать взаимодействие с партнерами из других регионов?

Игорь Иванов: По санаториям, может, я поручу это сделать руководителям учреждений. У нас достаточно плотный график с отраслевыми организациями профсоюзов. Планируем посетить еще 5-7 муниципальных образований, встретиться с главами, обсудить вопросы развития профсоюзного движения, усилиться по коллективно-договорной кампании, о чем я уже говорил. Потому что даже не в каждой бюджетной организации есть коллективный договор. Это преступление. Планируем поговорить о социальной ответственности с муниципалитетами, с работодателями и, конечно, выходить на наше традиционное мероприятие - День солидарности трудящихся во всем мире.

Надежда Назаренко: Вы сказали, что не во всех бюджетных организациях есть коллективные договоры. По каким причинам? Их вообще там не было или они были, но в силу каких-то проблем потерялись, и люди остались без надежных условий?

Игорь Иванов: Ситуации везде разные. Где-то его не пролонгировали — забыли, где-то его в принципе не было, и до работодателя не достучаться. Сейчас наши социальные партнеры нас слышат и поддерживают. Решение о необходимости заключения коллективных договоров принимается на отраслевых комиссиях, и мы эту тему будем продвигать. Если позволите, скажу немного грубовато, но это мое мнение. Если руководитель бюджетной организации не заключает длительное время коллективный договор и не вступает в соответствующие переговоры, такого руководителя не должно быть в бюджетном секторе. Как так?

Надежда Назаренко: А что предусматривает коллективный договор?

Игорь Иванов: Там прописываются социальные права и гарантии для всех работников — не только членов профсоюзов. Дополнительные гарантии по оплате труда, может быть, дополнительный отпуск, подвоз к месту работы. Это ответственность работодателя перед всем коллективом. То, что в нем прописано, нельзя отменить волевым решением: «я начальник, как сказал, так и будет». Когда мы говорим о социальной ответственности бизнеса, начинать надо с себя.

Надежда Назаренко: Если говорить о бюджетной сфере, где, на ваш взгляд, наибольшие проблемы с точки зрения создания условий для трудящихся?

Игорь Иванов: В сфере образования. По медикам ситуация более стабильная.

Надежда Назаренко: Наверное, это связано с тем, что к этой сфере приковано больше внимания из-за коронавируса, и права медиков соблюдаются более жестко?

Игорь Иванов: Это значит, что руководители там более социально ответственные.

Надежда Назаренко: Игорь Олегович, сейчас в регионе идет массовая вакцинация населения от коронавируса, и для удобства можно делать прививки прямо на работе, сразу всему коллективу. Знаю, что профсоюзы тоже присоединились к прививочной кампании.

Игорь Иванов: Мы включились в компанию по вакцинации и считаем это правильным. Наш коллектив тоже не обошел коронавирус. Сначала мы тестировались на антитела, чтобы понимать, кто переболел. На сегодня в нашем коллективе уже есть первые привившиеся, мы организуем разъяснительную работу в этом ключе в трудовых коллективах.

Надежда Назаренко: Недавно в СМИ прошла информация, что в ФНПР поступают жалобы из разных регионов о том, что педагогов понуждают к вакцинации, хотя дело это добровольное. Поступают ли такие жалобы в облсовпроф?

Игорь Иванов: На территории Псковской области таких жалоб не поступало. Это действительно дело добровольное, и только ленивый об этом не сказал. Никто понуждать к вакцинации не собирается. Каждый для себя должен решить это сам. Лично я считаю, что прививочная кампания должна быть. Точно так же, как мы прививаемся от гриппа, надо прививаться от коронавируса. Надо выработать коллективный иммунитет и забыть про коронавирус, как про страшный сон.

Надежда Назаренко: Главное, чтобы противопоказаний не было. Еще один вопрос — как вы планируете в дальнейшем организовывать профсоюзные мероприятия? В условиях действия ограничений они у вас проходили, как правило, в дистанционном режиме.

Игорь Иванов: Формат будет комбинированный — очно-заочный, дистанционный. В этом, кстати, плюс коронавирусной инфекции. Это очень даже неплохо, когда комбинируются форматы работы. Это экономит трудозатраты, время, финансы.

Надежда Назаренко: И позволяет расширить количество участников.

Игорь Иванов: Да, и это здорово. Те, кто по каким-то причинам не может очно принять участие в мероприятии, может подключиться дистанционно, высказать свое мнение и получить обратную связь. Не зря идем по пути цифровизации. Профсоюзы всегда были на передовой, и в этом ключе тоже будем.

Надежда Назаренко: А как проходят ваши встречи с работодателями?

Игорь Иванов: Стараемся встречаться с ними лично. Они все разные, и пока мы до конца не переломили стереотип, что профсоюзы — какой-то инородный орган, который будет только мешать, противодействовать. А когда с человеком встретишься, даешь ему понять, что пришел с добром, отдача совсем другая. С работодателями, с которыми мы давно находимся в контакте, используем и заочный формат взаимодействия. Был у нас круглый стол по вопросам промышленности, и там мы подключали их, вырабатывали общую резолюцию и направляли в Госдуму. Все прошло на «ура».

Надежда Назаренко: Игорь Олегович, а как органы власти помогают профсоюзам во взаимодействии с работодателями?

Игорь Иванов: Самое главное — нам никто не мешает. Это уже хорошо. Потому что как бы поддержка не вышла боком, чтобы работодатели не подумали, что это какое-то давление на них, использование административного ресурса. Это всегда очень тонкая грань. Поэтому надо использовать классические профсоюзные механизмы. Кроме того, администрация Псковской области своим примером показывает важность профсоюзов. Она с нами в диалоге, мы сообща проводим многие мероприятия на благо региона. И в подразделениях администрации области созданы первичные организации, которые эффективно работают и популяризируют профсоюзное движение России.

Теги: #бизнес #облсовпроф #профсоюз
Источник: Псковская Лента Новостей
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