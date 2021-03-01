Общество

Росприроднадзор оштрафовал «Пыталовские теплосети» за выбросы в реку

Росприроднадзор оштрафовал МП «Пыталовские теплосети» за загрязнение реки Утроя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Поводом для проведения проверки и принятия мер воздействия стало обращение граждан на загрязнение реки. На месте инспекторы установили, что МП «Пыталовские теплосети» сбрасывают сточные воды из очистных сооружений в ручей без названия, который впадает в реку Утроя. Проверка зафиксировала, что сточные воды мутные и имеют запах канализации.

Лабораторное исследование проб воды на выпуске сточных вод предприятия, в месте впадения стоков в ручей и в реке Утроя показало превышение загрязняющих веществ. Среди них - БПК5, аммоний-ион, АПАВ, нефтепродукты, фосфаты.

Сейчас ведется расчет размера вреда, причиненного реке в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод. Предприятие обязано выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и устранить причину выбросов в водоем.