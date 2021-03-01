Общество

Псковские омоновцы почтили память погибшего в Чечне Дмитрия Шемякина

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области почтили память своего боевого товарища, сержанта милиции Дмитрия Шемякина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в марте 2001 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, родные Дмитрия Шемякина, руководство, личный состав и ветераны спецподразделения почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

Участвуя в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, Дмитрий Шемякин проявлял хладнокровие, действовал смело и решительно, всегда был готов прийти на помощь товарищам, отметили в ведомстве.

В условиях, сопряженных с риском для жизни, он неоднократно принимал участие в операциях по выявлению участников незаконных вооруженных формирований, а также лиц, занимающихся похищениями людей, и их пособников, по обнаружению оружия и боеприпасов.

Так, 23 февраля 2001 года при проведении специальной операции в одном из районов города Шали Чеченской республики совместно с сотрудниками временного отдела внутренних дел Шалинского района, Дмитрий Шемякин входил в группу прикрытия. Неожиданно бойцы из группы досмотра попали в засаду боевиков и были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия. Быстро сориентировавшись в экстремальной ситуации, Дмитрий Шемякин правильно выбрал позицию и открыл ответный огонь, тем самым обеспечив личному составу возможность развернуться в боевой порядок для отражения нападения. В результате огневые точки противника были подавлены.

26 февраля 2001 года группа сотрудников ОМОН, в которую входил и Дмитрий Шемякин, выехала в составе колонны на автомобиле в населенный пункт Ханкала. На обратном пути автомашина с бойцами ОМОН попала в засаду. В завязавшемся бою трое сотрудников были ранены. Шемякин, прикрывая товарищей, вел огонь из автоматического оружия. Нападение боевиков было отражено, но он получил ранения, от которых 2 марта 2001 года скончался в госпитале.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Шемякин был награжден Орденом Мужества (посмертно).