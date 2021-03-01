Общество

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей фиксируется в Псковской области

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков фиксируется в Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе совещания главы региона с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних выросла в регионе на 55% (на 107 случаев). «Доля подростков в общей статистике заболеваемости в три раза меньше, чем доля подростков в структуре населения», - уточнил Александр Нестерук.

Кроме того, возросло число случаев заражения новой инфекцией среди пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) на 4,7% (до 333 случаев).

Заболеваемость коронавирусом возросла в 14 районах: Усвятском, Пыталовском, Дновском, Великолукском, Опочецком, Палкинском, Порховском, Куньинском, Себежском, Островском, Бежаницком, Новоржевском, Новосокольническом и Плюсском.