Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал ухудшение эпидемической ситуации в Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в ходе совещания губернатора с медиками спрогнозировал ухудшение эпидемической ситуации в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На фоне общего снижения заболеваемости по Российской Федерации наш средний уровень заболеваемости за прошлую неделю: 79 случаев в день или 12,6 на 100 тысяч населения - значительно превышает общероссийский показатель 7,2, - заметил он. - По оперативной сводке, на сегодняшний день наш показатель вообще составляет 15,64, и мы занимаем второе место по РФ после Санкт-Петербурга. Поэтому нам надо прилагать усилия для увеличения снижения темпов заболеваемости. Это необходимо и потому, что возможно ухудшение эпидемической ситуации, связанное с тем, что могут начать циркулировать возбудители коронавирусной инфекции более контагиозной, чем сейчас, что уже наблюдается в западно-европейских странах. Мы не застрахованы от того, что эта заболеваемость может появиться и она может ухудшиться».

Кроме того, Александр Нестерук обратил внимание властей на то, что усугубить ситуацию может приток населения в Псковскую область из других регионов.