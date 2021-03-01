Общество

«Воспитатель года» назван в Пскове

Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года» состоялась в администрации Пскова сегодня, 2 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на ней присутствовали исполняющий полномочия главы администрации Александр Коновалов, начальник городского управления образования Анна Кузыченко, участники конкурса и спонсоры мероприятия.





В этом году конкурс прошел в заочном формате. «Спасибо каждому из вас за то, что вы участвовали и держались в этом непростом для вас и для нас формате», - поблагодарила собравшихся от лица управления образования его начальник Анна Кузыченко.



Из 15 участников конкурса в финал прошли пять. Дипломами финалистов отметили воспитателей детских садов №18 и №45 Юлию Фоменко и Ольгу Бурунову. Третье место присуждено учителю-логопеду из детского сада №40 Дарье Алексеевой, второе - воспитателю детского сада №24 Лилии Губановой.



Победителем конкурса стала воспитательница детского сада №29 Олеся Тимофеева.

«Ваши глаза наполнены энергией и добротой. Когда вспоминаешь маленьких чудных деток, сразу удивляешься, как ваша энергия не угасает и как вас хватает на то, чтобы участвовать в подобных конкурсах и подтверждать свое профессиональное мастерство, - обратился к конкурсантам Александр Коновалов. - Восхищен вашей работой и волей к победе. Вы хорошо показали себя и зарекомендовали на муниципальном уровне, и, я надеюсь, что таких молодых, активных, полных энергии работников дошкольных учреждений будет все больше».

Всех участников мероприятия наградили дипломами и призами, а финалистки получили также подарки от спонсоров мероприятия.