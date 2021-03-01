Общество

Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Острове

Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Острове. Об этом сообщил главный врач онкоцентра Александр Юров в ходе совещания главы региона с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году планируется открытие третьего ЦАОПа (центра амбулаторной онкологической помощи - ред.) в городе Острове, - рассказал он. - Сегодня этот вопрос на месте мы отрабатывали с Ириной Михайловной (Богачевой, главным врачом Островской межрайонной больницы - ред.). Весь потенциал там есть для дальнейшей работы».

На текущий момент центр амбулаторной онкологической помощи работает только в Псковской городской поликлинике №3. «Его работу по отчетам оцениваю как удовлетворительную. Со своими задачами он справляется, что нельзя сказать о ЦАОПе, открытом в Великих Луках в декабре 2020 года. Пока он не начал выполнять свои функции», - добавил Александр Юров.