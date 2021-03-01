Общество

Ежемесячная выплата маткапитала снова продлевается по заявлению

Со 2 марта перестает действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный в 2020 году из-за распространения коронавируса и последовавших ограничений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Псковской области.

Ежемесячные выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены пенсионным фондом без заявления от родителей и подтверждения доходов семьи.

Со 2 марта выплаты снова начнут продлеваться по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг, во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах.

Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок появился после 2018 год, до тех пор, пока ему не исполнится три года. Каждый период выплат рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату.

Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 руб., для обратившихся в 2020 году – 11 057 руб.