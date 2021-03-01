Общество

Стали известны цены билетов на самолет Псков - Симферополь

С 30 апреля возобновляется авиасообщение между Псковом и Симферополем. Перевозки по вторникам и пятницам будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines.

Уже можно купить билеты на этот маршрут. Так, на сайте aviasales.ru продаются билеты на 30 апреля из Пскова в Симферополь за 10 116 рублей (без багажа, эконом, один пассажир). За багаж придется доплатить еще 2 000 рублей.

При этом вылет в тот же день из Симферополя будет стоить 4 701 рубль (без багажа, эконом, один пассажир), с багажом - дороже на 1 100 рублей.