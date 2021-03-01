Общество

«‎Учителем года» в Пскове стала педагог из 10-й школы

Церемония закрытия муниципального этапа конкурса «‎Учитель года» состоялась в администрации города Пскова сегодня, 2 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на ней присутствовали исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, участники конкурса и спонсоры мероприятия.

Конкурс в этом году проводился в дистанционном формате и состоял из двух этапов. Во второй этап прошли пять финалисток, которым предстояло пройти собеседование на площадке «‎Zoom».

Всего в конкурсе приняли участие 19 педагогов из школ Пскова. К слову, единственным представителем сильного пола среди участников мероприятия стал учитель истории и обществознания школы №11 Сергей Синицын.



На фото: Сергей Синицын

Дипломы финалистов получили учительница начальных классов из Гуманитарного лицея Виктория Степанова и учительница истории, права и обществознания из лицея №8 Марина Зонова. Дипломом за третье место наградили учительницу английского языка школы №18 Юлию Абабкову, за второе место - учительницу начальных классов из школы №9 Наталью Михневу.

«‎Учителем года» стала учительница русского языка и литературы из лицея экономики и основ предпринимательства №10 Татьяна Матвеева.





На фото: Татьяна Матвеева

Все участники мероприятия получили дипломы и памятные призы, а для финалисток спонсоры конкурса подготовили специальные подарки.

«‎Спасибо вам за то, что остаетесь в системе образования, несмотря на все обстоятельства: внешние, внутренние, субъективные и объективные. Всем непросто, но у нас есть одно великое дело - наши дети, наше призвание, ради которого мы с вами пришли в эту систему», - поблагодарила участников конкурса начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.