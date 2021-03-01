Общество

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов приглашает на обучение

Сегодня, 2 марта, в большом зале Псковского облсовпрофа состоялась встреча с представителями Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Специалисты приемной комиссии вуза подробно рассказали сотрудникам аппарата Псковского областного совета профсоюзов и руководителями членских организаций о направлениях обучения, проживании в Доме студента (общежитии) и возможностях успешного трудоустройства после окончания университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, университет очно и заочно осуществляет подготовку специалистов по 18 профессиям, готовит специалистов в области культуры и искусств, экономики, юриспруденции, психологии и конфликтологии.

Кроме того, в университете работает уникальный профессорско-преподавательский коллектив и созданы уникальные условия для учебы, досуга и быта. К примеру, в здании университета открыт интернет-центр «Желтая подводная лодка». Это пространство находится под библиотекой. Территориально в него входит и студия звукозаписи, а также зал информатики и два учебных класса кафедры режиссуры мультимедиа.

При поступлении на платное обучение предоставляется скидка в 30% на льготное обучение, если абитуриент или родители абитуриента являются членами профсоюза.

В завершении выступления представители вуза пригласили всех заинтересованных посетить день открытых дверей в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, который состоится 26 марта в 12.00.

По вопросам приема и подачи документов можно обратиться по телефонам 8 800 333 52 02, +7 961 646 40 97 или trusovaea99@gup.ru (Трусова Елена Артуровна).