Общество

Названы главные профессии будущего

Миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК.

По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества. В качестве примера он назвал профессию «толмача». Это слово получило новое значение — переводчик «с русского на русский», который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.

«Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать», - пояснил Варданян.

Еще одной профессией будущего миллиардер назвал «синтезатора данных» - специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение.

«Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей"», - рассуждает предприниматель.

По его мнению, названия профессий будут меняться, так же, как и их функциональное наполнение.