Общество

Соловьи увидели социальную драму «Люблю»

В Доме культуры Соловьи Псковского района в рамках проекта «Ради жизни» ПОООМС «Дети - наше будущее» прошел показ спектакля «Люблю», который увидели школьники поселка, а также дети из Пскова и Острова. Сюжет спектакля раскрывает важную тему «Дети и война», рассказывает о жизни подростков в мирное время, об их чувствах, эмоциях, переживаниях, и о том, как изменила их жизни война.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Дети — наше будущее», герои социальной драмы - дети, столкнувшиеся с ужасом войны, боролись за жизнь и не опускали руки. Зрители были потрясены игрой актеров и глубиной спектакля.

После показа спектакля псковичи представили зрителям небольшую концертную программу: артисты из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и хореографической студии «Азбука танца» школы №1 им. Леона Поземского порадовали зрителей красивыми, зажигательными танцами, трогательным вокалом и подарили всем заряд отличного настроения.

«Сегодня в Соловьевском доме культуры нас было много. Спасибо за спектакль, спасибо за песни, спасибо за танцы! Надеемся на то, что встречаться с вами будем часто!» – отметила директор Дома культуры Елена Любутина.