Общество

Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с распространением в социальных сетях информации по теме детского суицида. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишут «Известия».

По данным СК, в последние дни февраля в соцсетях начали распространяться видео и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

В связи с этим ряд профильных ведомств уже проводит необходимые профилактические мероприятия.

В адрес СКР также поступают обращения с просьбой об организации проверки для проведения оперативных и следственных мероприятий, направленных на пресечение распространения этой информации и установление лиц, которые причастны к ее распространению.

В связи с этим Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры по пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников.

Ранее во вторник телеканал РЕН ТВ сообщал, что родителей подростков предупредили о распространении в соцсети TikTok роликов с опасными для жизни детей призывами. Взрослых призвали быть бдительными и оградить детей от таких роликов.

Записи, которые появляются в различных аккаунтах, администрация соцсети стала блокировать.

РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы отмечало, что столичные школы также предупредили родителей об этих призывах.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направляла запрос Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях информации о детском суициде.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», - приводит слова Яровой ее пресс-служба.