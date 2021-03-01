Общество

На башне Святых ворот Печерского монастыря обнаружен фрагмент исторической надписи

В ходе проведения инженерно-технических исследований на башне Святых ворот Псково-печерского монастыря при устройстве зондажей, над верхней частью исследуемого арочного проезда был раскрыт фрагмент исторической надписи. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Согласно историко-архивным и библиографическим исследованиям, проведенными компанией «Псковгражданпроект» совместно с «АСМ Групп» установлено, что надпись над воротами в разное время гласила: «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».