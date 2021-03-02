Общество

В Пскове 3 марта проведут проверку системы оповещения населения

Комплексная техническая проверка готовности региональной системы централизованного оповещения пройдет в Пскове 3 марта с 10.40 до 10.50. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, жители города услышат звучание сирен, которое означает сигнал «Внимание всем», а по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения смогут просмотреть тестовое сообщение от управления МЧС.

Плановые проверки системы централизованного оповещения проводятся с периодичностью раз в месяц (первая среда месяца) и в конце года. В марте и октябре организуют комплексную проверку.

«Населению следует сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий», - отметили в ведомстве и подчеркнули, что знать порядок действий при получении сигнала «Внимание всем!» обязан каждый. «Это единый сигнал, привлекающий, в первую очередь, внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация. По этому сигналу необходимо включить теле- и радиоприемники, прослушать передаваемые сообщения и информацию об обстановке и порядке действия населения. Полностью прослушав и поняв информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключать радио или телевизор: информацию повторят еще раз», - проинформировали в ведомстве.