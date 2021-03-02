Общество

Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта

В подарок на 8 марта лучше выбирать цветы без запаха и с осторожностью относиться к мимозе, пишет РИА Новости со ссылкой на врачей.

«Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 марта, относительно редко вызывают аллергические реакции. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе и как аллерген они достаточно слабые», - рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, из традиционных цветов, которые дарят весной, возможна аллергия на мимозу, так как она ветроопыляемая, ее пыльца долго плавает в воздухе, поэтому с ней нужно быть осторожнее.

С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.

Эксперты также отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.