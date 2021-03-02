Общество

Псковичам покажут онлайн лучшие короткометражки со всего мира

Фильмы и сериалы от компании Flix Snip появились в каталоге онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Подписчикам онлайн-кинотеатра МТС ТВ будет доступно более 350 единиц контента короткометражных форматов, 50 из которых на эксклюзивной основе, в том числе работы-лауреаты и номинанты различных международных премий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, среди фильмов длительностью не более 20 минут анимационные картины и игровое кино в разных жанрах: семейное кино, комедии, триллеры, боевики, мелодрамы, ужастики, анимация для взрослых и фэнтези.

Ценителей эмоциональных картин наверняка заинтересуют фильмы «Поле» (16+) об индийской девушке, живущей двойной жизнью, «Чёртова драма» (18+) о молодой паре, любовь которых не прошла проверку на прочность в критической ситуации – парень предложил маньяку забрать его девушку в обмен на свою жизнь, или «Займись своим делом» (18+) о разочаровавшемся в жизни Марселе и пытающемся его спасти Филиппе. В числе комедий появятся такие работы, как «Пока тюрьма не разлучит нас» (16+) о паре влюбленных гангстеров, которые прячутся от властей и взяли в заложники священника и свидетелей, чтобы скорее обручиться, «Икра» (16+) о мести девушки, узнавшей, что муж изменил ей с лучшей подругой, «Добро пожаловать в Китай» о подработке и двойниках известных актёров на примере Гада Эльмалеха и его брата. Среди мелодрам будут представлены «Сердце мотоцикла» (16+) о встрече восходящей звезды мотоспорта Кристиана Равеля с художницей Ники де Сен-Фалль, во время которой объединяются их совершенно разные миры, «Справочная» (16+) о двоих, потерявших свои машины на парковке в аэропорту и отчаянно пытающихся их найти, и еще более 200 кинокартин.

В коллекцию войдут и номинанты на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм - «Любовь слепа» (16+) о любовном треугольнике, «Больше двух часов» (16+) о молодоженах, пытающихся найти больницу в ночном городе, драма «37°4’ южной широты» (12+), сюжет которой раскрывается вокруг расставания пары, знающей друг друга всю жизнь, и многие другие. Также будут представлены номинанты на премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм, например, комедия «Аргентинское танго» (6+) о мужчине, которому к свиданию нужно научиться танцевать, военное фэнтези «Смерть тени» (16+) о погибшем солдате, получившем шанс снова встретить свою возлюбленную, и анимационная картина «Жаркое по-французски» (6+), номинированная на «Оскар», как лучший короткометражный анимационный фильм.

Для семейного просмотра МТС ТВ подготовил новинки лучшей зарубежной анимации в коротком метре: «Миа» (6+) о маленькой девочке, потерявшейся в метро из-за слишком занятой мамы, «Жучок Ред» (6+) о приключениях насекомого с именем Редбэк, «Детские игрушки – объятия» (0+) о потере маленькой игрушки, олицетворяющей детство, «Рубика» (6+) о планете со своими законами гравитации и многие другие мультфильмы.

С лучшими зарубежными фильмами жанра короткого метра можно ознакомиться в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.