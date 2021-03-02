Общество

Аудиолекции по финансовой грамотности предлагают послушать псковичам

Банк России создал сборник лекций по финансовой грамотности в формате аудиокниги. Он доступен всем желающим, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В 20 аудиолекциях эксперты собрали наиболее значимую и актуальную информацию о том, как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, как грамотно взять кредит или микрозаем, как узнать свою кредитную историю и защищать свои права как потребителя финансовых услуг. О сложном мире финансов в аудиолекциях рассказывают простым и доступным языком.

«В последнее время многие предпочитают аудиокниги обычным развлекательным радиостанциям или музыке. Благодаря такому формату лекции по финансовой культуре удобно слушать в машине, на прогулке или пробежке, за домашними делами. Уверен, что эти лекции найдут своих поклонников и среди псковичей», – отметил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Аудиолекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на сайте, портале электронных книг, а также слушать онлайн в социальных сетях.