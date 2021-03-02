Общество

Псковский губернатор считает нецелесообразным смягчать ограничения по COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает нецелесообразным смягчать ограничения по COVID-19. Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сохраняющийся баланс довольно хрупкий и необдуманное смягчение ограничений может его нарушить», - подчеркнул глава региона.

Принимая решения о снятии ограничений, отметил он, нужно учитывать, что ряд экспертов заявляет о возможности еще одной волны распространения заболевания в конце марта - начале апреля. «В случае, если это произойдет - нужно встретить (вирус) во всеоружии», - сказал Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что британский штамм коронавируса «совсем рядом» - в Прибалтике.

«Бежать сломя голову в сторону снятия ограничений не нужно», - заключил губернатор.