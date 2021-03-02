Общество

Солнечную и прохладную погоду обещают синоптики псковичам 8 марта

Солнечная и прохладная погода ожидается в Псковской области в Международный женский день, 8 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Погода в ближайшие дни будет быстро меняться. Она будет весенне-зимней. 4-5 марта ожидаются осадки преимущественно в виде снега, зарядного характера. Потом будет область повышенного давления, затем - опять осадки», - сказала она.

8 марта, по предварительным данным, в Псковской области должно быть солнечно и прохладно. Температуры будут, вероятно, минусовые: ночью ожидается от -5 до -10 ºС, днем от 0 до -2 ºС.