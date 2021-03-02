Общество

В Псковской области планируют встретить Масленицу

Губернатор Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность проведения Масленицы в Псковской области при соблюдении санитарных правил. Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«О праздничных концертах и других массовых мероприятиях речи нет, но отдельные ярмарочные элементы, считаю, вполне допустимы. Многие символично считают, что, когда сожгут чучело Масленицы, то и коронавирус уйдет. Мы более рационально смотрим на эти вещи», - отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что проведение Масленицы на территории региона будет организовано по примеру празднования Нового года.