Общество

Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области

Четыре очага коронавируса сохраняют активность в Псковской области. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, в настоящее время очаги коронавируса сохраняются в центре специального образования №2 Островского района (пять детей и воспитатель), отделении нарушения мозгового кровообращения Великолукской межрайонной больницы (заболели 11 пациентов и 1 сотрудник), отделении урологии этого же медучреждения (инфицированы 13 пациентов), терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы (9 пациентов).

Очаг коронавируса в Свято-Введенском женском монастыре сегодня сняли с учета.