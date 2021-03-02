Общество

В Псковской области усилят контроль за соблюдением санитарных правил в ТЦ

В Псковской области усилят контроль за соблюдением санитарных правил в торговых центрах на выходных. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Говоря о результатах недавних рейдовых мероприятий по соблюдению ограничений в торговых центрах, Андрей Михеев рассказал, что созданы все условия для соблюдения гражданами введенных ограничений. По его словам, практически нигде не нарушаются требования по наличию разметки и антисептиков на входе.

Андрей Михеев отметил, что на одного гражданина в ходе рейда составили протокол, он отказался выполнить требование надеть маску.

«Контрольные мероприятия будут продолжены, усиление будет сделано на выходные дни. Безусловно, ожидается большое скопление граждан в торговых центрах, поэтому контрольные мероприятия будут совместно с полицией продолжены», - добавил Андрей Михеев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал руководителей торговых центров сохранить строгий контроль за соблюдением санитарных правил.